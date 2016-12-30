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В "Остмале" снова тревога; у здания констатированы трещины в несущих стенах  (9)

Ключевые слова рими | тревога | гпсс

Фото: Эгон Зивертс

30 декабря в 11:11 снова сработали сигналы тревоги в торговом центре "Остмала". Из здания были эвакуированы посетители и работники. В целом было эвакуировано около 250 человек.

Как отметили на месте происшествия спасатели, причиной срабатывания сигнализации тревоги скорее всего была техническая причина или человеческий фактор, например кто-то мог курить в помещениях. Вместе с тем, около 12 часов сотрудники оперативных служб уехали, и в здание снова пустили людей.  

Но около пол 5 вечера снова сработали сигналы тревоги, и снова на место прибыли оперативные службы и были эвакуированы люди. Но и на этот раз серьезных причин не было выявлено и людей снова пустили в торговый центр.  

Как порталу после третьего срабатывания сирен тревоги сообщила представительница ГПСС Анете Страздиня, была обнаружена причина срабатывания сигнала тревоги. А именно, во время обследования пожарными помещений не было констатировано следов возгорания, но были обнаружены трещины в несущих стенах здания. 

Как стало известно порталу из надежных источников, сегодня и, скорее всего, завтра, торговый центр будет закрыт. Ожидается заключение Стройуправы по данному вопросу. 

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