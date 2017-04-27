Ключевые слова кот | стрельба

"У нас сегодня грустный день", – говорит лиепайчанка Инесе Гулбе. Ее семье на прошлой неделе пришлось навеки проститься с любимцем семьи – 12-летним котом Пицисом, которого кто-то подстрелил из пневматического оружия.

"Он был обычным уличным котом, – рассказала И.Гулбе. – Верный, смелый, так как от людей плохого не видел". В частный дом этой семьи в Юго-Западном районе он попал несколько лет назад от родственников в Руцаве. Хотя своих хозяев хорошо знал, днем обычно отправлялся в обход по ближайшим окрестностям, забредал к соседям, но всегда возвращался.

В начале апреля Пицис, нехарактерно для его привычек, пропал на несколько дней. Вернулся лишь 7 апреля после полудня. "Мне позвонила дочь, она была в состоянии шока. Кричала – кот дома, но задние лапы не слушаются", – вспоминает И.Гулбе.

Кота положили в коробку и отвезли к ветеринарному врачу Эндии Веншкевиц на ул.Малкас. "Она не отказала нам в помощи, хотя был уже конец рабочего дня", – благодарная И.Гулбе. был поставлен первоначальный диагноз – сломанная задняя лапа. Чтобы его подтвердить, Пициса направили на рентген в клинику на ул.Межу, там выяснилось, что кота подстрелили – у него в теле была пуля. Животное отвезли обратно к ветеринарному врачу, которая дала указание по лечению.

Так как лучше не становилось, Пициса повезли в Гробиню к ветеринарному врачу – родственнице семьи. Она диагностировала, что в придачу у Пициса оторвала часть хвоста. "Это означает, что его держали за хвост, мучили и стреляли в него с близкого расстояния, – поясняет И.Гулбе. – Пуля была переделанная. Значит, стреляли специально, а не попали нечаянно".

В прошлый четверг было принято тяжелое решение усыпить Пициса, избавив его от дальнейших страданий.

Опасаясь, что человек, поступивший так с котом, может быть опасен для всего общества, и И.Гулбе обратилась с заявлением в полицию. Позже узнала, что у ближайших соседей за короткое время погибли две кошки. Они тоже обычно гуляли по ближайшим окрестностям, и хозяева решили, что, вероятнее всего, были отравлены. Хозяева этих кошек. Правда, в полицию не обращались.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 25 апреля.