В школьника бросили бутылку с горючей жидкостью

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Как сообщает пресс-служба Курземского регионального управления полиции (КРУП), в минувший понедельник в Вирге (край Приекулес) был задержан мужчина, который из окна многоэтажного дома бросил в 14-летнего подростка бутылку с зажигательной смесью.

В результате на школьнике загорелась куртка.

К счастью, у потерпевшего не констатировали телесных повреждений. Хулигана задержали и поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время в его отношении начат уголовный процесс.