В столкновении двух автомобилей пострадала 28-летняя женщина

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По сообщению пресс-службы Курземского регионального управления полиции, 12 апреля в Лиепае, на перекрестке улиц Сатиксмес и Мелдру столкнулись Mazda, которой управляла женщина 1974 г.р., и Mitsubishi, управляемая водителем 1989 г.р.

Как отмечают в КРУП, водитель Mazda проигнорировала знак "Стоп" и выехала на перекресток, где и столкнулась со вторым транспортным средством. В аварии пострадала водитель, находившаяся за рулем Mitsubishi, с места происшествия ее доставили в больницу.

По факту аварии начато административное делопроизводство.