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В среду около 13.30 в центрах Лиепаи и Ницы на некоторое время была прервана подача электричества. Вскоре после этого, торговый центр "Остмала" погрузился во мрак и в здании прозвучала сигнализация.

Корреспондент "Курземес вардс" стала свидетелем ситуации в супермаркете "Рими", когда там пропало электричество. Стоя в очереди у кассы, внезапно все погрузилось в темноту. Однако продавец с невозмутимым спокойствием продолжала сканировать продукты и взимать деньги. Когда сирена тревоги прозвучала впервые, к выходу направились лишь несколько человек. Когда сигнализация сработала еще два раза, закупка в потемках все равно продолжалась, и большинство посетителей не спешили покинуть помещения магазина. Когда корреспондент "Курземес вардс" примерно через пять минут направилась к выходу, уже снаружи можно было слышать, вероятнее всего, призыв к эвакуации. Государственная полиция не получила информации об эвакуации в т/ц "Остмала", – пояснила представительница Курземского регионального управления ГП Мадара Шершнева. Узнав от масс-медиа о произошедшем, работник государственной полиции направился в торговый центр, чтобы выяснить причину эвакуации. Согласно имеющейся в распоряжении стражей порядка первоначальной информации, в торговом центре пропало электричество, и поэтому сработала сигнализация. "Но, поскольку ни одна из оперативных служб не была проинформирована о происходящем, мы не сможем прокомментировать точную причину эвакуации", – указала М.Шершнева. Представительница Государственной пожарно-спасательной службы Курземского региона Анете Страздиня подтвердила, что служба в торговый центр "Остмала" вызова сегодня не получала.

Торговый центр "Остмала" возобновил работу примерно через час. Государственная полиция после произошедшего связалась с охранной фирмой, которой сделала замечание по поводу того, что в подобных случаях следует предупреждать оперативные службы. А.Страздиня, правда, пояснила: правилами пожарной безопасности не обусловлено, что при первых звуках сирены, сразу же необходимо вызывать ГПСС. Это обязательно следует делать лишь в случае, если известно, что произошел пожар. "Если срабатывает система эвакуации и ясно, что это произошло вследствие повреждения системы, главное, чтобы руководство супермаркета эвакуировало людей, что и было сделано", – указала представительница ГПСС. Она подчеркнула, что и сами покупатели должны быть сознательными, и в таких ситуациях уходить из магазина без особого приглашения