Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 28. декабря

+4°C
Ветер: Z 5.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita

В супермаркете прозвучали сирены тревоги  (1)

Ключевые слова тревога | рими

В среду около 13.30 в центрах Лиепаи и Ницы на некоторое время была прервана подача электричества. Вскоре после этого, торговый центр "Остмала" погрузился во мрак и в здании прозвучала сигнализация.

Корреспондент "Курземес вардс" стала свидетелем ситуации в супермаркете "Рими", когда там пропало электричество. Стоя в очереди у кассы, внезапно все погрузилось в темноту. Однако продавец с невозмутимым спокойствием продолжала сканировать продукты и взимать деньги. Когда сирена тревоги прозвучала впервые, к выходу направились лишь несколько человек. Когда сигнализация сработала еще два раза, закупка в потемках все равно продолжалась, и большинство посетителей не спешили покинуть помещения магазина. Когда корреспондент "Курземес вардс" примерно через пять минут направилась к выходу, уже снаружи можно было слышать, вероятнее всего, призыв к эвакуации. Государственная полиция не получила информации об эвакуации в т/ц "Остмала", – пояснила представительница Курземского регионального управления ГП Мадара Шершнева. Узнав от масс-медиа о произошедшем, работник государственной полиции направился в торговый центр, чтобы выяснить причину эвакуации. Согласно имеющейся в распоряжении стражей порядка первоначальной информации, в торговом центре пропало электричество, и поэтому сработала сигнализация. "Но, поскольку ни одна из оперативных служб не была проинформирована о происходящем, мы не сможем прокомментировать точную причину эвакуации", – указала М.Шершнева. Представительница Государственной пожарно-спасательной службы Курземского региона Анете Страздиня подтвердила, что служба в торговый центр "Остмала" вызова сегодня не получала.

Торговый центр "Остмала" возобновил работу примерно через час. Государственная полиция после произошедшего связалась с охранной фирмой, которой сделала замечание по поводу того, что в подобных случаях следует предупреждать оперативные службы. А.Страздиня, правда, пояснила: правилами пожарной безопасности не обусловлено, что при первых звуках сирены, сразу же необходимо вызывать ГПСС. Это обязательно следует делать лишь в случае, если известно, что произошел пожар. "Если срабатывает система эвакуации и ясно, что это произошло вследствие повреждения системы, главное, чтобы руководство супермаркета эвакуировало людей, что и было сделано", – указала представительница ГПСС. Она подчеркнула, что и сами покупатели должны быть сознательными, и в таких ситуациях уходить из магазина без особого приглашения

  • Комментарии (1)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

Происшествия

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!