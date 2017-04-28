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В закопанной машине найдены останки бизнесмена, пропавшего 17 лет назад  (1)

Ключевые слова убийство | труп

В Айзпуте во время выполнения строительных работ в земле обнаружен автомобиль с останками человека. Как выяснилось, при жизни это был местный бизнесмен Айгарс Зикманис, пропавший без вести в 2000 году, сообщает передача "Degpunktā" в эфире LNT. 21 сентября 2000 года Айгарс Зикманис (1968 г.р.) выехал на своем синем автомобиле Audi Coupe с улицы Зиеду в Айзпуте и больше не вернулся домой. Среди местных жителей он был известен как бизнесмен с 90-х годов.

Страшную находку в Айзпуте обнаружили несколько дней назад. Теперь выяснилось, что 17 лет назад мужчина, скорее всего, был застрелен, после чего его в собственном автомобиле "Audi Coupe" закопали под сараем друга. Вскоре после изчезновения бизнесмена сарай сгорел. Тогда никто не увидел взаимосвязи с возгоранием сарая и исчезновением предпринимателя. По всей видимости, постройку сожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Автомобиль с телом Айгара Зикманиса не был вкопан в землю полностью, примерно до номерного знака. Когда машину нашли, в салоне увидели кости, сгнившие кожаную куртку и джинсы, тогда как кожаная обувь, наоборот, даже спустя 17 лет выглядела как новая.

"Для нас эта находка стала абсолютно неожиданной. Мы совсем не испытываем радости от того, что нашли", — сказал передаче Каспарс, который нашел машину и сразу информировал об этом полицию.

По неофициальной информации, полиция обнаружила в черепе убитого мужчины следы от выстрела, а позже нашла и гильзу от пули. Теперь полиция проведет масштабное расследование.

По словам местных жителей, друзей бизнесмена, которые могут быть связаны с его убийством, уже давно в Айзпуте не видели.

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