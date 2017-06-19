Ключевые слова нефть | нефтяное загрязнение

В субботу в восьмом часу утра пожарные спасатели получили вызов на Яуна остмала в Лиепае, где в Торговом канале на поверхности воды было видно пятно нефтепродуктов. Пожарные предотвратили распространение загрязнения, а специалисты среды искали причину его возникновения. К сожалению, найти его не удалось.

Старший специалист отдела превенции и информирования общества Государственной пожарно-спасательной службы Анете Страздиня рассказала, что по прибытии на место происшествия спасатели констатировали пятно нефтепродуктов на воде длиной около одного километра и шириной около четырех метров. Пожарные установили абсорбирующие боны, чтобы собрать с воды нефтепродукты и не допустить их дальнейшего распространения в Лиепайском озере. Представитель Курземского регионального управления государственной полиции Дайга Валдмане рассказала, что в государственной полиции в связи с произошедшим начато административное делопроизводство. "Проинформировано региональное управление среды", – отметила представитель полиции.

Начальник отдела контроля Лиепайского регионального управления среды Государственной службы среды Роберт Берзиньш пояснил, что в полиции начато делопроизводство по факту произошедшего. Он рассказал: хотя площадь распространения загрязнения на канале сравнительно большая, само загрязнение незначительное, так как слой нефтепродуктов на воде тонкий и он мигрирует. В воде могло оказаться примерно ведро загрязнения.

"Источник загрязнения, к сожалению, неизвестен, – признал Р.Берзиньш. – Допускаем, что загрязнение появилось в ночь на субботу, я прошел по обоим берегам канала и убедился, что с берега никакой подобной утечки в канал не было. На берегу ничего не разлито. О причине можем только гадать". Возможно, загрязнение после передвижения какого-то плавсредства поднято со дна канала, как это не раз уже случалось в Лиепае. Загрязнение могло появиться также от того, что в воду соскользнул масляный канат.

На вопрос, велики ли надежды на выяснение источника загрязнения, Р.Берзиньш ответил: "В данном случае надежды на определение причины и виновного небольшие. Таких случаев, когда не удается найти причину загрязнения, к сожалению, много. Но случается, что удается установить не только причину, но и виновного, которого потом можно привлечь к ответственности. Легче выяснить причину, когда загрязнение попало в воду с берега, а если с какого-то судна, то оно уже, возможно, ушло".