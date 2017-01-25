Видеозапись со сбитым пешеходом шокирует общество

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В государственной полиции возбужден уголовный процесс в связи с дорожно-транспортным происшествием 13 января на ул.Райня, где маршрутный автобус сбил 78-летнего мужчину, который пытался пересечь проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. Тем временем общество потрясено помещенным в Интернете видео несчастно случая, в котором детально отображено произошедшее, заставляя задуматься как об этичности подачи такого материала, так и нарушении прав пострадавшего человека, а также об отношении окружающих, которые не оказали никакой помощи пострадавшему, что ясно видно в видеозаписи.

Нет сомнений, что помещенная в конце прошлой недели на портале delfi и в других медиа видеозапись дорожно-транспортного происшествия зафиксирована видеорегистратором причастного к аварии маршрутного автобуса. На записи видно все – как был сбит пешеход, как пострадавший потом лежал на проезжей части в лужи крови, которая становилась все больше и больше, пока не приехала бригада медиков службы неотложной медицинской помощи. Также то, что к пострадавшему никто не подошел – ни шофер автобуса, ни его пассажиры, ни прохожие.

Пострадавший в ДТП мужчина в тяжелом состоянии помещен в реанимационное отделение Лиепайской региональной больницы. Об этом газета узнала в больнице, но более подробная информация не подлежит разглашению. В свою очередь, старший специалист по вопросам общественных отношений и сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева пояснила: "Так как в связи с произошедшим на улице Райня дорожно-транспортным происшествием возбужден уголовный процесс, то в интересах следствия более подробная информация не предоставляется". А председатель правления компании "Лиепаяс аутобусу паркс" Леонид Кронгорнс газете указал, что на предприятии начато служебное расследование, чтобы выяснить фактические обстоятельства дела. Ни в полиции, ни на предприятии еще не могут объяснить, как видеозапись ДТП оказалась в публичном пространстве.

"Мы тоже хотели бы узнать это, и теперь пытаемся выяснить", – газете лаконично указал исполнительный директор Лиепайского автобусного парка Марис Арбергс.

"Конечно, такая видеозапись не должна была оказаться в публичном пространстве, ведь это – материалы для расследования, к тому же, возможно, нарушены права пострадавшего человека", – газете "Курземес вардс" указал директор агентства "Лиепаяс сабиедрискайс транспортс" Гинт Лусис, руководимое которым агентство заключило договор о пассажирских перевозках с Лиепайским автобусным парком. Г.Лусис считает, что обязательно нужно провести внутреннее расследование, чтобы выяснить, как произошла утечка видеоматериала, который предусмотрен только для собственного использования и был представлен в полицию для расследования ДТП.

"Очень странно, что такой материал попал в публичную среду. Насколько мне известно, материалы такого вида на предприятии доступны очень ограниченному кругу людей, они находятся в сервере в зашифрованном виде и их посмотреть можно только с помощью специальной программы", – указал Г.Лусис.

В свою очередь, в государственной полиции напомнили: если кто-то считает, что из-за появления этого видео в Интернете нарушены его права, то может обратиться в Государственную инспекцию данных.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 25 января.