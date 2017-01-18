Внимание! На дороге опасно

В декабре прошлого года женщина, 1988 г.рожд, управляя автомашиной "Опель Вектра" на шоссе Рига-Лиепая, неподалеку от Калвене столкнулась с трактором, которым управлял мужчина, 1983 г.рожд. Травмы получили и в больницу попали оба водителя транспортных средств, а также пассажир трактора – восьмилетний мальчик.

Ключевые слова дтп | авария | безопасность

Хотя погодные условия очень сложные, на дорогах Латвии год начался сравнительно спокойно, – оценивает дирекция безопасности дорожного движения. За 10 дней один погибший. Эта авария с трагическими последствиями произошла в Айзпутском крае, в том месте, где уже раньше в аварии погиб человек. Это заставило подумать о возможности заранее предупреждать водителей об опасных местах и повысить безопасность движения.

"На перекрестке Вентспилсского и Рижского шоссе надо что-то предпринять!"– говорит одна жительница Гробинского края. Она каждое утро отвозит детей в школу и детсад и пересекает Рижское шоссе со стороны Вентспилса. "Утром перекресток трудно пересечь. Поскольку я еду прямо, то преодолеваю перекресток быстрее, чем те, кто едет из центра Гробини и поворачивают налево", – поделилась женщина-водитель своими наблюдениями. Она также отметила, что в этом месте, возможно, следует установить светофор.

Другие хлопоты доставляют ограничивающие дорогу барьеры, которые в этом месте мешают видимости на перекрестке. Исполнительный директор Гробинской краевой думы Улдис Варна с этим соглашается: "Барьеры находятся на одном уровне со светом фар автомашин и заслоняют обзор. Если машина серая и погода пасмурная, мне и самому приходилось внезапно выезжать перед какой-то машиной. Просто диву даешься, откуда она тут взялась!"

Перекресток Рижского и Венспилсского шоссе является местом, где сравнительно часто происходят дорожно-транспортные происшествия. В свое время газета "Курземес вардс" писала, что здесь планируется создать круговой перекресток, что считается самым надежным решением в таких ситуациях. "Мы об этом писали, говорили на разных уровнях, в том числе, когда приезжал министр, но в конкретные планы эта задумка пока не внесена", – признал У.Варна.

Исследуя карту "черных точек" Латвии, можно прийти к выводу, что большинство опасных мест находится вблизи Риги, где интенсивность движения также выше. В Лиепайском регионе отмечены лишь два места. Оба находятся в Ницком крае, на шоссе Лиепая – граница Литвы. Вблизи Перконе с 2011 по 2013 год произошли четыре аварии, в одной из которых погиб человек. Такая же статистика на участке возле Бернати.

Представительница государственного акционерного общества "Латвияс валстс цели" Анна Кононова ранее пояснила, что карта обновляется через каждые три года, и это предстоит сделать в этом году. Возможно, государственному предприятию поможет разработанная бюро страховщиков транспортных средств интерактивная карта, на которой также с начала прошлого года обобщены данные о произошедших в Латвии ДТП.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 18 января.