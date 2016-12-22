Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 23. декабря

+6°C
Ветер: R 8.2 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Balva, Viktorija

Вступил в силу оправдательный приговор Евгению Осипову  (1)

Ключевые слова осипов евгений | флаг | суд

По словам пресс-секретаря ВС Байбы Катаи, суд оставил без изменений приговор Курземского окружного суда за 30 марта, а прокурор отклонил кассационный протест. Этот вердикт обжалованию не подлежит. Как сообщалось, Курземский окружной суд полностью оправдал лидера организации "За родной язык" Евгения Осипова, которого Лиепайский суд в мае 2015 года за надругательство над государственным флагом приговорил к 100 часам принудительных работ. Помощник судьи Байба Андерсоне сказала, что суд принял такое решение, рассмотрев апелляционную жалобу Осипова.

"Ленточка не соответствует статусу государственного символа, который используется в декоративных целях", — говорится в полном тексте приговора суда, подготовленном 28 апреля.

Процесс против Осипова был начат в ноябре 2013 года из-за его высказываний в Facebook 12 ноября: "Вчера моя дочь Дарья принесла из школы какую-то красно-бело-красную фигню. Оказалось, что всем ученикам ее школы раздали эти "фенички" в День Лачплесиса и настоятельно рекомендовали носить до конца недели. Я запретил своему ребенку прикалывать на одежду странную ленточку цвета гнилой крови, о чем было сообщено педагогам…".

Слова Осипова вызвали широкое осуждение в социальных сетях, а с заявлением в полицию обратился член национального объединенияVL-ТБ/ДННЛ Артис Сперталс. Осипов был обвинен по 93-й статье Уголовного закона.

  • Комментарии (1)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все

Добавить комментарий

Эту статью могут комментировать лишь зарегистрированные пользователи Зарегистрируйся здесь Восстановить пароль

+ просмотреть все

Происшествия

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!