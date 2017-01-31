За 8 часов преступник обокрал два магазина и пытался ограбить аптеку

Ключевые слова кража

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), 30 января, около 13.00 на пульт дежурного поступил сигнал из магазина на ул. Пелду, где некий молодой человек украл из кассы 20 евро и, убегая, повредил дверь.

В 18.40 еще один звонок был получен из аптеки на ул. О. Калпака, где также незнакомец попытался похитить из кассового аппарата выручку. В 21.30 из ларька на ул. Круму злоумышленник похитил два блока сигарет.

Полиция начала уголовные процессы, в рамках которого проверяется 19-летний юноша.