За хранение и реализацию психотропных веществ задержаны две женщины

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В январе этого года по подозрению в незаконном хранении и реализации психотропных веществ полиция задержала двух женщин.

В общей сложности у подозреваемых было найдено и изъято 60 таблеток, содержащих психотропные вещества. Обыск у подозреваемых женщин 1985 г.р. и 1972 г.р. был проведен 5 января. У одной из них стражи порядка нашли 13 таблеток трамадола и 10 клоназепама. У второй было найдено и изъято 17 таблеток трамадола и 21 клоназепама.

Женщина 1985 г.р. задержана за незаконное хранение психотропных веществ, в свою очередь, женщина 1972 г.р. - за их незаконную реализацию. По отношению к обеим применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.