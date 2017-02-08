Замерзла на поле

Ключевые слова замерз

Вчера в Гавиезской волости Гробинского края на поле обнаружена мертвой местная жительница, которая, вероятнее всего, замерзла, – корреспондент газеты узнал в волости. Информацию подтвердила также государственная полиция.

"Можем подтвердить, что 7 февраля около 9 часов в Гавиезской волости Гробинского края на поле обнаружен труп женщины, 1960 г.рожд., без признаков насильственной смерти. Предполагаемая причина смерти – замерзание, но это еще нужно уточнить", – газету проинформировала старший специалист по общественным отношениям и вопросам сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева.

Руководитель управления Гавиезской волости Гробинского края Линда Причина корреспонденту "Курземес вардс" поведала, что в самоуправление утром позвонил человек, который в настоящее время находится в Германии, и сказал, что некий местный информировал его о том, что на поле владельца находится мертвая женщина. Чтобы все выяснить, туда отправились социальный работник и волостной фельдшер. Когда подтвердилось, что на поле действительно находится труп, немедленно была вызвана полиция.

Руководитель волости сказала, что погибшая уже долгое время находилась в поле зрения социальной службы. Возможно, страдала алкогольной зависимостью. "Она получала пособие. Была также возможность немного подработать. С ней регулярно проводились беседы, ей шли навстречу. Мы пытались помочь, но не смогли", – указала руководитель волости.