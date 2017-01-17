Ключевые слова железная дорога

Сегодня правительство рассмотрит проект электрификации железной дороги за закрытыми дверями.

По его мнению, выиграют и потребители электричества, потому что появится новый, крупный потребитель с объемом потребления около 3%, что даст выравнивание и в компоненте обязательной закупки.

Он пояснил, что электрифицированная железная дорога означает более длинные составы, скорейшую перевалку. "Благодаря этому проекту мы добьемся увеличения конкурентоспособности нашего транзитного коридора", - отметил министр.

Проект электрификации латвийской железной дороги позволит перевозчикам экономить до 15 млн евро в год, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" министр сообщения Улдис Аугулис.

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