Проект электрификации латвийской железной дороги позволит перевозчикам экономить до 15 млн евро в год, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" министр сообщения Улдис Аугулис.
Он пояснил, что электрифицированная железная дорога означает более длинные составы, скорейшую перевалку. "Благодаря этому проекту мы добьемся увеличения конкурентоспособности нашего транзитного коридора", - отметил министр.
По его мнению, выиграют и потребители электричества, потому что появится новый, крупный потребитель с объемом потребления около 3%, что даст выравнивание и в компоненте обязательной закупки.
Сегодня правительство рассмотрит проект электрификации железной дороги за закрытыми дверями.
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