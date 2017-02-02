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Автоводители должны будут для проверки давать документы полицейским "в руки"  (1)

Ключевые слова сейм | водители

Сегодня Сейм концептуально поддержал поправки к закону, предусматривающие требование к водителям транспортных средств при проверке не только показывать документы, но и давать их представителям правоохранительных органов "в руки".

Это предложение внесла комиссия Сейма по народному хозяйству, охране среды, аграрной и региональной политике. Водитель механического транспортного средства должен иметь при себе соответствующие документы, которые по требованию сотрудника полиции, пограничника или таможенника он должен предъявить им для проверки.

Как поясняет комиссия, на практике многие автоводители интерпретируют эту правовую норму так, что они должны лишь визуально показать документ полицейскому, из-за чего нередко возникают конфликтные ситуации.

Планируется также дополнить закон пунктом, запрещающим водителю транспортного средства употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после того как транспортное средство остановлено по требованию сотрудника полиции или пограничника до проведения необходимой для констатации состояния опьянения проверки или освобождения от нее, а также отказаться от такой проверки. Такой же запрет планируется установить для автоводителя после ДТП.

Законопроект должен пройти еще два чтения в парламенте.

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