Батальон НАТО в составе примерно 1000 солдат прибудет в Латвию до июня

Руководимый Канадой батальон НАТО в составе более 1000 военнослужащих в полном составе прибудет в Латвию до июня, сообщил журналистам командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.
Депутаты парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией за закрытыми дверями заслушали доклад Калниньша о готовности Латвии принять этот батальон.
Еще до июня в Латвию прибудут небольшие контингенты, которые нужны, чтобы обеспечить прибытие всего батальона.
Решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле прошлого года.
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