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Больше всего тяжелых ДТП на государственных автодорогах в этом году произошло в окрестностях Риги

Ключевые слова дтп

Фото: Фото полиции

По обобщенной АО "Латвияс валстс цели" (ЛВЦ) информации, больше всего тяжелых дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на государственных автодорогах в этом году произошло на рижских окружных дорогах, сообщили агентству ЛETA на предприятии.

"Специалисты ЛВЦ получают официальную информацию от Государственной полиции и с начала года регулярно дополняют карту данными о ДТП в сети государственных автодорог, в которых были пострадавшие или погибшие. Информация о каждом ДТП включает в себя также описание, время и данные о пострадавших или погибших", - пояснили представители ЛВЦ.

С начала 2016 года на карте отмечено около 90 ДТП с погибшими и примерно 300 ДТП с пострадавшими.

По данным полиции, 36% погибших в ДТП погибли в результате столкновений, 34% погибших - пешеходы, 16% погибли в перевернувшихся машинах, 9% - при столкновении автомобилей с препятствиями, 5% погибших - велосипедисты.

К 28 декабря 2016 года больше всего тяжелых ДТП произошло в окрестностях Риги - на окружных дорогах Саласпилс-Бабите (A5) и Балтэзерс-Саулкалне (A4), а также на Лиепайском шоссе (A9) под Салдусом и Броцены и на Вентспилсском шоссе (A10) под Тукумсом.

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