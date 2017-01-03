Большие города недовольны основными положениями латвийской медиаполитики

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Латвийская ассоциация больших городов (ЛАБГ) призывает премьер-министра Мариса Кучинскиса и других должностных лиц государства отменить основные положения латвийской медиаполитики на 2016-2020 гг., так как считает, что в разработавшей их рабочей группе были нарушены принципы демократии.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель ЛАБГ Дагния Дижбите-Сваринска, ассоциация обратилась с открытым письмом к Кучинскису, министру культуры Даце Мелбарде, всем парламентским фракциям и к другим должностным лицам, указав, что считает принятый документ необоснованным и нелегитимным.

Отдельные члены образованной Министерством культуры рабочей группы единолично приняли решение об окончательной редакции документа, введя в заблуждение общество и правительство, указано в письме.

Рабочая группа также проигнорировала предложения ЛАБГ и Латвийского союза самоуправлений, на ее заседаниях не проводились голосования.

С учетом этого ЛАБГ считает, что принятый документ не должен иметь юридической силы, как и документы, послужившие основой для принятия конечного доклада. ЛАБГ считает, что распоряжение Кабинета министров об основных положениях латвийской медиаполитики на 2016-2020 гг. следует отменить.