Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 3. января

+2°C
Ветер: ZR 4.9 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Miervalda, Miervaldis, Ringolds

Большие города недовольны основными положениями латвийской медиаполитики

Ключевые слова газеты | город

Фото: ЛЕТА

Латвийская ассоциация больших городов (ЛАБГ) призывает премьер-министра Мариса Кучинскиса и других должностных лиц государства отменить основные положения латвийской медиаполитики на 2016-2020 гг., так как считает, что в разработавшей их рабочей группе были нарушены принципы демократии.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель ЛАБГ Дагния Дижбите-Сваринска, ассоциация обратилась с открытым письмом к Кучинскису, министру культуры Даце Мелбарде, всем парламентским фракциям и к другим должностным лицам, указав, что считает принятый документ необоснованным и нелегитимным.

Отдельные члены образованной Министерством культуры рабочей группы единолично приняли решение об окончательной редакции документа, введя в заблуждение общество и правительство, указано в письме.

Рабочая группа также проигнорировала предложения ЛАБГ и Латвийского союза самоуправлений, на ее заседаниях не проводились голосования.

С учетом этого ЛАБГ считает, что принятый документ не должен иметь юридической силы, как и документы, послужившие основой для принятия конечного доклада. ЛАБГ считает, что распоряжение Кабинета министров об основных положениях латвийской медиаполитики на 2016-2020 гг. следует отменить.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!