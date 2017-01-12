Ключевые слова беженцы | работа

Половина крупных компаний Латвии готова дать работу беженцам, а малые предприятия гораздо менее отзывчивы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу банка "Citadele".

Как сообщила представитель по внешней коммуникации банка Байба Абелниеце, в целом в бизнес-среде Латвии к беженцам с Ближнего Востока и из Северной Африки доминирует отрицательное отношение - 74% предпринимателей скорее не станут предлагать работу соискателям убежища. Более радушно к беженцам расположены средние и крупные предприятия, половина из которых готова принять на работу лиц, ищущих в Латвии убежище.

Чем крупнее предприятие, тем охотнее оно готово принять на работу соискателей убежища. Самыми отзывчивыми являются крупные предприятия (от 250 и больше работников) - 56% из них готовы предложить работу и беженцам. Сравнительно дружелюбно к беженцам относятся компании с численностью от 50 до 249 работников - 41% таких предприятий готовы дать работу лицам, ищущим убежище. В категории предприятий от 10 до 49 работников принять на работу беженцев готовы 29% предпринимателей, а в группе малых предприятий (до 10 работников) - 14%.

Как отметил экономист "Citadele" Мартиньш Аболиньш, поиск работников является проблемой для работодателей, поскольку, как показывают результаты исследования, 66% предпринимателей оценивают доступность необходимой предприятию рабочей силы как плохую. "В то же время надо понимать, что из-за сложившейся демографической ситуации доступность рабочей силы в ближайшие годы точно не улучшится, поэтому нужно думать о том, как вовлечь в рынок труда по возможности больше людей. В данном контексте вовлечение беженцев в рынок труда является очень важным аспектом, но, с другой стороны, количество лиц, ищущих в Латвии убежище, крайне мало, к тому же у предпринимателей нет соответствующего опыта, поэтому их осторожность в этом вопросе вполне объяснима", - сказал представитель банка.

По словам Аболиньша, не вызывает удивления и то, что крупные предприятия более открыты по отношению к беженцам и охотнее готовы принять на работу лиц, ищущих убежище, так как могут предложить работу, не требующую хорошего знания языка.

Наиболее приветливо к беженцам относятся производители - работу лицам, ищущим в Латвии убежище, готово дать каждое четвертое производственное предприятие. Принять на работу беженцев в сфере торговли и услуг готовы соответственно 15% и 14% предпринимателей. В свою очередь в строительной отрасли дать работу беженцам согласились бы 11% коммерсантов.

В региональном разрезе самые высокие шансы беженцы имеют в Видземе и Земгале, где готовность принять их на работу выразили 26% предприятий. В свою очередь в Курземе и Рижском регионе дать работу лицам, ищущим убежище, согласились бы 16% предпринимателей. Меньше всего шансов устроиться на работу беженцы имеют в Риге и Латгале, где предложить им работу готовы соответственно 14% и 6% предпринимателей.

В исследовании участвовали собственники и руководители 750 латвийских предприятий разной величины, представляющие такие отрасли, как производство, торговля, строительство и сфера услуг. По заказу банка опрос проводил центр исследования рынка и общественного мнения SKDS.