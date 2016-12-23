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Чтобы уменьшить возможности мошеннических сделок и легализации незаконно нажитых средств, с 1 января будущего года действуют ограничения на наличные сделки для физических лиц, если сумма сделки превышает 7200 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов (СГД).

Через безналичные расчеты люди и далее смогут рассчитываться между собой без каких-либо ограничений.

Наличные сделки на сумму свыше 7200 евро не могут совершать физические лица, ни одно из которых не является субъектом хозяйственной деятельности.

Например, брат хочет дать своей сестре на покупку машины 7500 евро. С 1 января он имеет право, согласно закону, дать наличными 7200 евро, а оставшиеся 300 перевести безналичным способом.

Сделки наличными на сумму свыше 7200 евро не могут совершать физические лица, даже если одно из них зарегистрировано как субъект хозяйственной деятельности.

Например, ремесленник на базарчике продает деревянные садовые домики, цена которых - 8000 евро. При этом ремесленник является лицом, ведущим хозяйственную деятельность. Покупатель, который решит купить такой домик, не имеет права заплатить за него полную сумму наличными, так как она превышает ограничение в 7200 евро. Он может внести аванс в размере 5000 евро, а оставшиеся 3000 перевести продавцу на счет.

За невыполнение этих норм предусмотрена административная ответственность, а именно - штраф в размере 15% от суммы сделки.

Переходные правила предусматривают, что в наличных сделках, заключенных до 1 января 2017 года, если их полное или частичное выполнение предусмотрено после 1 января 20178 года, наличный порядок расчетов должен смениться безналичным.

Например, в 2016 году человек дал другому в долг сумму, которая превышает 7200 евро, при этом заключив договоренность, что долг будет выплачиваться по частям до июля 2018 года. В этом случае заемщик в 2017 году может отдать ту сумму долга, которая не превышает 7200 евро наличными, однако остаток суммы, который он будет возвращать уже в 2018 году, он обязан отдать путем безналичного перечисления.

СГД также напоминает, что с 2013 года действует норма, согласно которой всем лицам, ведущим хозяйственную деятельность, в обязательном порядке надо декларировать все сделки с физическими лицами, которые не ведут хозяйственную деятельность, но при условии, если сумма сделки наличными превышает 3000 евро.