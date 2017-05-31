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Численность населения Латвии в прошлом году продолжала сокращаться

Ключевые слова население | жители Латвии

Фото: Эгон Зивертс

В начале 2017 года в Латвии проживало почти 1,950 млн человек - на 18,8 тыс. меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За год число жителей увеличилось только в Риге - на 1800, а больше всего сократилось в Латгальском регионе - на 6300 (2,3%). В Видземе численность населения сократилась на 2,1%, в Курземе - на 1,9%, в Земгале - на 1,6%, в Рижском регионе - на 0,4%.

Во всех крупных городах, кроме Риги, - в Резекне, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе, Екабпилсе - численность населения в прошлом году также уменьшилась. Наименьшим сокращение населения было в Елгаве.

Лишь в девяти из 110 краев Латвии число жителей увеличилось, причем все эти края, за исключением Акнистского, находятся в Рижском регионе. Больше всего численность населения выросла в Царникавском, Бабитском, Адажском и Гаркалнском краях.

В 2015 и 2016 годах уменьшилась иммиграция и увеличилась эмиграция. Из-за долгосрочной эмиграции Латвия потеряла в прошлом году 12,2 тыс. жителей. В Латвию приехали жить из других стран 8400 человек, а выехали - 20,6 тыс.

Из-за естественной убыли численность населения сократилась в прошлом году на 6600 человек. Родились в Латвии 22 тыс. человек, умерли - 28,6 тыс. Количество новорожденных на 1000 жителей в последние пять лет немного возросло и составило в прошлом году 11,2 на 1000 человек.

В прошлом году уменьшилась смертность новорожденных - с 4,1 ребенка на 1000 новорожденных до 3,7 ребенка.

Из-за небольшого увеличения рождаемости за последние пять лет количество жителей в возрастной группе до 14 лет выросло на 11,4 тыс.

В начале 2017 года 62% населения Латвии составляли латыши, 25,4% - русские, 3,3% - белорусы, 2,2% - украинцы, 2,1% - поляки, 5% - люди других национальностей.

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