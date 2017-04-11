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Депрессией в Латвии каждый год болеют в среднем 115 тысяч человек  (1)

Ключевые слова здравоохранение

Фото: Иллюстративное фото

Депрессией в Латвии каждый год страдают в среднем 115 тыс. человек, и они нуждаются в лечении, заявили специалисты на дискуссии "Депрессия - поговорим!", организованной Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ) .

По статистике, депрессией страдает каждый 14-й житель Латвии. Главная проблема в ее лечении - незнание людей о болезни и ее симптомах, а также нежелание обращаться к врачу.

Как заявил руководитель кафедры наркологии и психиатрии Рижского университета Страдиньша Элмар Ранцанс, необходимо уметь распознавать депрессию. В легком случае помочь может семейный врач, в более тяжелых необходима помощь психиатра.

Из 115 тыс. больных депрессией в Латвии лечат ее только 8000-9000 человек.

Как рассказал руководитель отдела содействия психическому здоровью ЦКПЗ, по статистике, женщины страдают депрессией в два раза чаще, но причиной таких данных может быть и то, что мужчины часто скрывают свою болезнь. При этом самоубийства мужчины совершают в пять раз чаще, чем женщины. Специалист отметил, что в последние годы люди стали чаще обращаться к психиатрам.

Симптомы депрессии - угнетенное настроение, замедленное мышление, низкая активность, сниженная самооценка, неспособность к концентрации, мысли о самоубийстве. Физические проявления - отсутствие аппетита, бессоница, бессилие.

Определить признаки депрессии поможет специальный тест на сайте "Depresija.lv".

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