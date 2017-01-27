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Предприятиям и частным лицам, ведущим хозяйственную деятельность, до 1 февраля нужно декларировать в Службе государственных доходов (СГД) сделки наличными деньгами с физическими лицами, сумма которых превышает 3000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в СГД,

С 1 января 2013 года действует соответствующая норма закона "О налогах и пошлинах".

Декларация подается через систему электронного декларирования СГД, и в ней должны быть указаны имя и фамилия физлица, персональный код, страна резиденции, сумма и валюта сделки. Бланк декларации доступен на сайте "www.vid.gov.lv" в разделе "Noderigi / Pazinosanas un deklaresanas pienakumi / Veidlapas un iesniegumi / Deklaracija par skaidra nauda veiktajiem darijumiem".

Продавцы товаров и поставщики услуг обязаны внести в специальный регистр партнера по сделке - физическое лицо, если он рассчитался наличными.