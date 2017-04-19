Дорожная полиция будет усиленно контролировать разрешенную скорость движения

Дорожная полиция сегодня будет усиленно контролировать соблюдение водителями разрешенной скорости движения, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.
Сегодня с 6 часов утра Европейская сеть дорожной полиции проводит во всех государствах-членах, в том числе Латвии, 24-часовой марафон по контролю за скоростью движения. Этой акцией дорожная полиция хочет привлечь внимание общественности к тому, что превышение разрешенной скорости создает опасность для других участников дорожного движения. Кроме того, акция носит превентивный характер, направленный на то, чтобы удержать водителей транспортных средств от совершения нарушения.
В прошлом году во время такого марафона на дорогах Латвии были проверены 2116 водителей, в том числе на 709 водителей были составлены протоколы о превышении разрешенной скорости.
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