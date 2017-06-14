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"Eurostat": по благосостоянию домохозяйств Латвия занимает в ЕС пятое место с конца

Ключевые слова экономика

Фото: LETA

Реальное индивидуальное потребление (AIC) на душу населения, характеризующее благосостояние домохозяйств, в прошлом году было в Латвии пятым наименьшим в ЕС, свидетельствуют данные "Eurostat".

AIC, выраженный в стандартах паритета покупательной способности, составил в Латвии в 2016 году 67% от среднего уровня ЕС. По этому показателю Латвия опережает только Болгарию (53%), Хорватию (59%), Румынию и Венгрию (63%).

В Эстонии AIC на душу населения в прошлом году составил 71%, в Словении и Польше - 75%, в Словакии и Греции - 77%, в Чехии - 78%, на Мальте - 81%, в Португалии - 82%, в Литве - 86%.

Самым высоким этот показатель в 2016 году был в Люксембурге - 132%.

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии на душу населения, выраженный в стандартах паритета покупательной способности, в 2016 году составил 65% от среднего по ЕС. Меньше этот показатель был только в Болгарии (48%), в Румынии и Хорватии (59%). В Эстонии он составил 74%, в Литве - 75%, а самым высоким был в Люксембурге - 267%.

В еврозоне ВВП на душу населения в прошлом году составил 106% от среднего по ЕС, а AIC на душу населения - 105%.

Данные о покупательной способности используются при принятии решений о том, какие страны и регионы могут претендовать на средства из фондов ЕС. На эту поддержку могут претендовать регионы с ВВП меньше 75% среднего по ЕС, который принимается за 100%.

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