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Госказна: в этом году Латвия займет на международных рынках по крайней мере еще 350 млн евро

Ключевые слова экономика

Фото: Публичное

В этом году Латвии придется занять на международных рынках по крайней мере еще 350 млн евро, но эта сумма может быть и больше, рассказал в интервью агентству ЛЕТА управляющий Госказной Каспар Аболиньш.

"Базовый сценарий предусматривает, что мы в этом году на рынках капитала привлечем один миллиард евро. Две трети этого объема мы уже привлеки, а 350 млн евро нам еще нужно привлечь до конца года", - сказал он.

По словам Аболиньша, спрос на ссуды из Госказны растет в основном со стороны самоуправлений. Если этот рост продолжится, Госказне придется привлекать дополнительные ресурсы.

"Во-вторых, мы всегда были активны и пытались воспользоваться благоприятной ситуацией на рынках. Если процентные ставки сохранятся на низком уровне, мы, возможно, могли бы осуществить предварительное финансирование для потребностей уже будущего года", - сказал Аболиньш.

Спрос на кредиты со стороны самоуправлений растет, потому что активизировалось освоение фондов ЕС. Как сообщил управляющий казной, рекордным был март, когда Госказна заключила с самоуправлениями 63 договора на сумму почти 50 млн евро.

Кроме того, в настоящее время на финансовых рынках сохраняются низкие процентные ставки. В феврале Латвия на международных финансовых рынках уже эмитировала еврооблигации со сроком погашения 30 лет на общую сумму 650 млн евро, и ставки их доходности Аболиньш оценивает как очень выгодные.

Госказна в настоящее время однозначно рассматривает эмиссию облигаций в евро, но анализирует также заинтересованность со стороны потенциальных инвесторов в США, Японии и Швейцарии.

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