Госконтроль готовится ревизовать здравоохранение и пенсионную систему

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Государственный контроль (ГК) в ближайшее время намерен ревизовать систему здравоохранения и пенсионную систему Латвии, сообщила в интервью "Латвияс Авизе" госконтролер Элита Круминя.

ГК проанализирует, что происходит с оплатой услуг стационаров, когда из бюджета выделяются деньги на лечение конкретных диагнозов. "Мы намерены также ревизовать долгосрочность пенсионной системы, убедиться, какова ситуация в бюджете социального страхования, обратим внимание на пенсии по выслуге. Это будет объемное расследование", - сказала Круминя.

Она добавила, что после каждой ревизии ГК решает, какие нарушения должны быть рассмотрены в уголовно-процессуальном порядке, и передает информацию прокуратуре. "Это сотрудничество приносит плоды. Все больше виновных либо осуждены, либо подвергнуты уголовному преследованию, либо дела переданы в суд", - сказала Круминя.

С 2006 про 2012 год осуждены были три человека, с 2013 по 2016 год - шесть человек. Против семи лиц начато уголовное преследование, против девяти поданы иски в суд.