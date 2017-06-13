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Госполиция заключила договор о покупке новых мобильных фоторадаров

Ключевые слова фоторадары

Государственной полиции после примерно полуторагодовых усилий удалось заключить договор о покупке новых мобильных фоторадаров, которые победитель конкурса обязуется поставить в 60-дневный срок.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Анце Розите, победителем конкурса признано предприятие "Reck". Срок обжалования результатов конкурса истек, и сегодня заключен договор, согласно которому "Reck" должно в течение 60 дней поставить 12 новых фоторадаров.

Сумма договора - 793,578 тыс. евро.

В настоящее время Госполиция использует два из купленных в 2008 году мобильных фоторадаров.

Как сообщалось, ранее "Reck" поставило стационарные фоторадары.

Конкурс на поставку мобильных фоторадаров был объявлен в начале 2016 года, но Бюро по надзору за закупками по жалобе предпринимателя поручило остановить его, чтобы после выполнения необходимых процедур можно было объявить новый конкурс.

Новый конкурс был объявлен осенью 2016 года.

Покупкой стационарных фоторадаров занимается Дирекция безопасности дорожного движения. Сейчас на латвийских автодорогах работают 40 стационарных фоторадаров.

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