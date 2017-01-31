Государство компенсирует пострадавшему от АЧС хозяйству 695 тыс. евро

Ключевые слова свиная чума | животные | компенсации

По словам министра, владелец хозяйства "Рукас" заявил, что планирует возобновить хозяйственную деятельность, но потребуется не менее полугода, чтобы убедиться, что это безопасно.

От Еврокомиссии государство получит назад 70% выплаченной компенсации.

Компенсация полагается за уничтожение 5023 свиней. Каковы реальные убытки хозяйства, министр не знает.

За ликвидацию свиней пострадавшее от африканской чумы свиней (АЧС) хозяйство в Кримулдском крае получит от государства компенсацию в размере 695 тыс. евро, рассказал в передаче LNT "900 секунд" министр земледелия Янис Дуклавс.

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