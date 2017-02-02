Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 2. февраля

-1°C
Ветер: DA 5.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Sonora, Spīdola

Интенсивность распространения гриппа на прошлой неделе увеличилась в 2,5 раза

Ключевые слова грипп | эпидемия

Фото: LETА

На прошлой неделе интенсивность распространения гриппа в Латвии увеличилась в 2,5 раза, свидетельствуют данные мониторинга Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

В 70 включенных в мониторинг практиках семейных врачей на прошлой неделе зарегистрирован 381 случай заболевания гриппом - в 2,5 раза больше, чем на предыдущей неделе.

В девяти включенных в мониторинг городах обращение в амбулаторные учреждения в связи с заболеванием гриппом превысило 100 случаев на 100 тысяч жителей, или эпидемиологический порог. Самая высокая интенсивность гриппа зарегистрирована в Гулбенском крае - 837,4 случая заболевания на 100 тысяч жителей.

В больницы с гриппом на прошлой неделе было доставлено 167 человек, еще 18 человек госпитализированы с вызванной гриппом пневмонией.

На прошлой неделе от гриппа умер один человек, всего же с начала сезона гриппа болезнь унесла жизни восьми человек. Все они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, почек и другими хроническими заболеваниями. Все умершие (четыре женщины и трое мужчин) были старше 60 лет.

Как сообщалось, две недели назад ЦКПЗ объявил о начале эпидемии гриппа в Латвии.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!