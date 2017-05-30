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Исследование: в Латвии 25,8% девятилетних школьников имеют избыточный вес и ожирение

Ключевые слова школьники | здоровье

Фото: Фото Андриса Гертсона.

В Латвии высок удельный вес девятилетних учащихся третьих классов с избыточной массой тела и ожирением - 25,8%. Таков вывод исследования антропометрических параметров детей и школьной среды в 2015/2016 учебном году, проведенного Центром контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

По-прежнему высок и удельный вес семилетних первоклассников с лишней массой тела и ожирением - 21,7%.

75,8% первоклассников и 70,2% третьеклассников завтракают каждое утро, таких детей меньше на селе и в семьях с низкими доходами.

Удельный вес потребления овощей школьниками очень низкий - ежедневно овощи в пищу употребляют лишь 17,9% первоклассников.

Ежедневная физическая активность детей нередко ограничена недостаточными возможностями пользоваться школьными спортзалом или спортплощадкой и неподходящей инфраструктурой населенного пункта.

В 95,8% опрошенных школ есть спортзал, но лишь 38% школ позволяют школьникам пользоваться им вне уроков.

Как на сегодняшней пресс-конференции отметила представитель ЦКПЗ Ивета Пудуле, мнение родителей о массе тела их детей существенно расходится с замеренными у них антропометирическими данными.

Так, среди семилетних детей ожирение отмечено почти у 9%, но лишь меньше 1% родителей признают существование у их детей этой проблемы. Для девятилетних детей эти показатели составляют соответственно 10% и 2%.

Руководитель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по контролю и профилактике неинфекционных заболеваний Жоао Бреда отметил достигнутый Латвией прогресс в сфере улучшения здоровья детей, подчеркнув, что у Латвии есть все инструменты, чтобы к 2025 году достичь поставленной ВОЗ цели прекращения увеличения удельного веса детей с ожирением.

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