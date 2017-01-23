Исследование: в Латвии ''корзина'' одурманивающих веществ - одна из самых дорогих в Европе

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В Латвии "корзина" одурманивающих веществ - одна из самых дорогих в Европе, свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством "Bloomberg".

В рейтинге "Bloomberg" сравнивается стоимость "корзины" одурманивающих веществ в соотношении к средним доходам человека в неделю. В "корзину" входят пачка наиболее популярных сигарет, бутылка алкоголя (пива, вина и крепкого алкогольного напитка), один грамм вещества типа амфетамина (амфетамин, метамфетамин и/или "экстази"), один грамм марихуаны, один грамм кокаина и один грамм опиоидов (героина и/или опия).

За основу индекса взята стоимость этого перечня в США - 400 долларов (376 евро), что составляет 36% среднего дохода в неделю. Индекс США составляет 100.

В Латвии по отношению к базовому показателю индекса стоимость "корзины" одурманивающих веществ составляет 239,31 - это 47-й по величине показатель в мире и один из самых высоких в Европе. Дороже, чем в Латвии, "корзина" одурманивающих веществ стоит в России, Белоруссии, на Украине и в Молдове.

Эстония и Литва занимают соответственно 35-ю и 36-ю позицию с показателями индекса 169,07 и 172,13.

Доступнее всего по соотношению цены и недельного дохода одурманивающие вещества в Люксембурге, индекс которого составляет 37,17, далее следуют Швейцария (43,08), Багамские острова (43,96), Бельгия (53,34), Чили (62,87), Нидерланды (63,89), Исландия (68,05), Франция (70,06) и Германия (71,21).

Показатель США - 17-й самый высокий в мире, Великобритания занимает 22-е место (108,42), Финляндия - 31-е место (143,56), Греция - 33-е место (159,07), Венгрия - 39-е место (188,23), Польша - 42-е место (219,56), Словакия - 45-е место (229,22).

В Латвии для приобретения упомянутой "корзины" одурманивающих веществ придется потратить 235,8 доллара США, что составляет 86,7% недельных доходов. В Эстонии цена этой "корзины" составляет 210,8 доллара или 61,3% недельного дохода, в Литве - 178,7 доллара или 62,4% недельного дохода.

С точки зрения абсолютных затрат самой дешевой "корзина" одурманивающих веществ является в Конго и Гондурасе - соответственно 19,6 и 43,8 доллара США, хотя эта сумма составляет 51,5% и 89,3% недельного дохода.

Дороже всего "корзина" этих веществ стоит в Японии, Новой Зеландии и Австралии - соответственно 1441,5 доллара, 984,2 доллара и 980,5 доллара.

Эксперты в ходе исследования заявили "Bloomberg", что цена нелегальных наркотиков в каждой стране свидетельствует об эффективности работы правоохранительных органов, а цены алкоголя и табака в большей мере отражают местную налоговую политику.

В исследовании использованы данные о цене наркотиков из докладов ООН и Всемирной организации здравоохранения, а данные о доходах основаны на статистке ВВП за 2006 год.

В целом в исследовании рассматриваются более 100 стран.