Из представленных в Сейме партий самые большие доходы в прошлом году были у ''Единства''

Ключевые слова сейм

Среди избранных в Сейм партий самые большие доходы в прошлом году были у партии "Единство", далее следуют Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Согласие".

Доходы "Единства" составили 419 509 евро, расходы - 439 265 евро.

Доходы СЗК в прошлом году составили 326 769 евро, расходы - 160 178 евро, доходы и расходы "Согласия" - соответственно 289 439 евро и 240 463 евро.

Доходы национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ составили 178 052 евро, расходы - 175 511 евро.

Партия "No sirds Latvijai" в прошлом году получила доходы в размере 62 698 евро, ее расходы составили 35 768 евро.

В свою очередь доходы Латвийского объединения регионов в 2016 году составили 48 742 евро, расходы - 47 761 евро.