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Из-за скандалов доверие к СГД и БПБК существенно снизилось  (1)

Ключевые слова сгд | налоги | бпбк

Из-за скандалов Служба государственных доходов (СГД) и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в последние годы переживают значительное падение уровня доверия со стороны населения. Об этом сообщает газета "Неаткарига" со ссылкой на результаты опроса, проведенного по ее заказу центром социологических исследований SKDS.

В течение последнего года оба учреждения вошли в число тех, кому жители Латвии доверяют меньше всего, отставая только от партий, парламента и правительства. Рейтинг БПБК в декабре этого года составлял минус 28,4, СГД - минус 19,6.

Доверие к этим учреждениям в течение последних лет постоянно снижалось. Если в конце 2014 года БПБК доверяли 41% опрошенных, то в прошлом году - 40%, а в этом - уже только 29%. СГД в конце 2014 года доверяли 49% опрошенных, в прошлом году - 46%, в этом - всего 34%.

Отрицательный рейтинг доверия в этом году был у судов - минус 3,8, а также у прокуратуры - минус 0,7, но уровень доверия к ним упал несущественно. Почти не изменился за последние годы уровень доверия омбудсмену и Государственной полиции - их рейтинги в конце этого года составили соответственно плюс 23,5 и плюс 16,9.

Положительный рейтинг также у Госконтроля - плюс 1,8, но доверие к этому органу в последние годы переживает резкий спад: если в 2014 году Госконтролю доверяли 57% опрошенных, то в прошлом году - 50%, а в этом году - 41%.

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