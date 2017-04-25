Комиссия Сейма поддержала запрет на продажу пива в пластиковых бутылках свыше 1 литра

Комиссия Сейма по народнохозяйственной политике поддержала сегодня для рассмотрения в окончательном чтении поправки к закону об обороте алкогольных напитков, предусматривающие запрет на продажу пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1 литра.
Поправки предусматривают, что пиво, напитки, полученные путем брожения, промежуточные продукты и остальные алкогольные напитки запрещено продавать в пластиковых бутылках емкостью более 0,5 литра, если содержание спирта в них превышает 5,8 объемных процента. Напитки крепостью до 5,8 объемных процента можно будет продавать в таре объемом от 0,5 до 1 литра.
Ограничение не будет применяться к стеклянной, керамической, деревянной, металлической и комплексной упаковке, а также если пиво и прочие напитки продаются на месте изготовления. Поправки не относятся к вину.
Предполагается, что в силу они вступят с 1 сентября 2020 года. Проект еще предстоит рассмотреть Сейму.
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