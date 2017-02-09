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"Lattelecom" выходит на рынок электроэнергии

Ключевые слова латтелеком | лиепаяс энергия

Телекоммуникационное предприятие ООО "Lattelecom" выйдет на рынок торговли электроэнергией, предложив потребителям продукт "tet".

Как сообщили представители компании, "Lattelecom" предложит клиентам три тарифных плана "tet": "Динамичный", "Надежный" и "Фиксированный". Их целевыми клиентами являются любые домохозяйства и предприятия в Латвии.

"Lattelecom" утверждает, что благодаря "tet" сможет предложить 95% жителей более низкую ежемесячную плату за электричество.

Новый продукт предлагается с сегодняшнего дня. Те, кто подаст заявку до 15 марта, будут получать электроэнергию от "Lattelecom" с 1 апреля.

"Lattelecom" ставит перед собой цель привлечь до конца года к использованию услуг "tet" 10-12 тыс. домохозяйств.

При этом у предприятия нет цели переманить нескольких клиентов у других шести-семи маленьких торговцев электроэнергией. Его цель - привлечь наибольшую часть клиентов и со временем завоевать 10-20% рынка. "Тогда мы сможем говорить о серьезной конкуренции с "Latvenergo"", - сказал руководитель проекта "tet" Артур Пиеленс-Паленс.

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