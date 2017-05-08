Лихачка гнала по трассе на 174 км/ч

Вечером 4 мая сотрудники Дорожной полиции остановили в Руцавском крае автомобиль Škoda, которым управляла женщина 1981 г.р. Как отмечают в пресс-центре Курземского регионального управления полиции, вместо разрешенных 90 км/ч водитель ехала со скоростью 174 км/ч.
На нарушительницу составлен административный протокол, а также принято решение о лишении водительских прав.
В полиции отметили, что в салоне авто находились двое малолетних детей.
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