Лихачка гнала по трассе на 174 км/ч

Ключевые слова руцава | полиция

В полиции отметили, что в салоне авто находились двое малолетних детей.

На нарушительницу составлен административный протокол, а также принято решение о лишении водительских прав.

Вечером 4 мая сотрудники Дорожной полиции остановили в Руцавском крае автомобиль Škoda, которым управляла женщина 1981 г.р. Как отмечают в пресс-центре Курземского регионального управления полиции, вместо разрешенных 90 км/ч водитель ехала со скоростью 174 км/ч.

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