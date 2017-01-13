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Минэкономики: с 3 апреля каждый потребитель природного газа сможет выбрать поставщика  (4)

Ключевые слова газ | тарифы

Фото: ekonomika.lv

С 3 апреля 2017 года каждый потребитель природного газа сможет свободно выбрать поставщика, сообщает Министерство экономики.

Открытый рынок газа создает условия для конкуренции между торговцами, что обеспечит лучшее качество услуг и большие возможности для всех потребителей природного газа.

Министерство экономики разработало и подало на рассмотрение правительства проект правил "О торговле и использовании природного газа", в которых прописаны принципы работы открытого рынка газа.

Для домашних хозяйств рынок будет открываться поэтапно. С 3 апреля хозяйства, которые не захотят менять торговца, будут получать газ от нынешнего продавца - "Латвияс газе" - по цене, установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ). "Латвияс газе" обязано поставлять газ до 2019 года.

В свою очередь коммерсанты до 15 июня этого года должны выбрать торговца природного газа и заключить с ним договор. Если коммерсант этого не сделает, до 1 июля поставлять газ ему будет нынешний торговец, а после 1 июля он получит газ в рамках последней гарантированной поставки за цену, установленную КРОУ плюс 20%.

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