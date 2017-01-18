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В текущем периоде планирования фондов Европейского союза поддержка оказана свыше 65 тыс. жителей Латвии. Об этом сегодня правительство информировал Минфин.

В период освоения фондов ЕС на 2014-2020 гг помощь получили свыше 65 тыс. безработных и молодых людей, которые нигде не учатся. Также оказана поддержка для повышения профессиональной квалификации специалистам по социальной работе.

С 1 декабря 2016 года до 12 января этого года заключены договоры на сумму 179,3 млн евро по реализации проектов в таких областях, как модернизация профессиональных образовательных учреждений, строительство и обновление производственных зданий, обучение работников.

Как указывает Минфин, хотя активная реализация проектов началась сравнительно недавно, уже завершен проект ремонта дороги Рига-Лиепая на участке с мостом через Апшупе, финансирование которого из Фонда сплочения составило 9,64 млн евро. Также завершена реконструкция защитной дамбы на реке Огре, на которую из Европейского фонда регионального развития было выделено 780 000 евро.

Минфин подчеркивает, что задачами в сфере планового освоения фондов ЕС в этом году является начало реализации проектов и прирост потока финансирования, концентрируясь на достижении эффективных результатов инвестиций.

Статистика Минфина свидетельствует, что до 12 января этого года утверждены правила Кабинета министров о реализации проектов на сумму 3,7 млрд евро, что составляет 85% общего объема финансирования из фондов ЕС, а Центральное агентство финансов и договоров уже провело оценку и утвердило 216 заявок на реализацию проектов, финансирование из фондов ЕС по которым превышает 1,4 млрд. евро.