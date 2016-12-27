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Министр финансов намерена изменить принципы новых политических инициатив  (4)

Ключевые слова министр экономики

Фото: Эгон Зивертс

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола при работе над бюджетом 2018 года планирует изменить принципы новых политических инициатив.

Министр сообщила агентству ЛЕТА, что работа над бюджетом 2018 года начнется уже весной 2017 года.

"Тогда и продолжим пересматривать расходы министерств, и я хотела бы изменить порядок новых политических инициатив, чтобы это были не дополнительные бюджетные запросы министерств, а запросы, при помощи которых можно было выполнять задачи, включенные в план действий правительства", - сказала министр.

Рейзниеце-Озола отметила, что в настоящее время есть критерии, по которым оцениваются все новые политические инициативы, однако она хотела бы, чтобы изменился способ мышления министерств - чтобы в рамках новых политических инициатив дополнительно запрашивалось финансирование на мероприятия, которые позволяют достичь целей плана действий правительства.

Министр также сообщила, что и в 2018 году при разработке бюджета будут пересматриваться расходы министерств, как это было сделано в этом году, планируя бюджет на 2017 год.

По словам главы Минфина, если в следующем году в результате пересмотра расходов министерств удалось получить более 60 млн евро, то с каждым следующим разом эта задача будет все сложнее. "Министерствам придется думать о повышении эффективности или объединении каких-либо функций. Важно, что мы этот процесс начали, и министерства понимают, что это хорошая возможность оценить свою работу и найти способы, как работать эффективнее", - подчеркнула Рейзниеце-Озола.

Министр также добавила, что на разработку бюджета 2018 года повлияет новая стратегия налоговой политики, которая внесет коррективы в общий бюджет. "В контексте налоговой политики нам уже в начале следующего года нужно понимать, каких договоренностей мы сможем или не сможем добиться", - сказала глава Минфина.

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