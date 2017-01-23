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Министр: необходимо искать решения по предотвращению социальной незащищенности 300 000 работников

Ключевые слова социальная сфера

Хотя Сейм в последний момент отказался от введения минимальных социальных взносов, Министерство благосостояния полно решимости искать решения, чтобы устранить ситуацию, когда около 300 000 работающих людей по-прежнему остаются социально незащищенными. Об этом в интервью газете "Diena" заявил министр благосостояния Янис Рейрс.

Он отметил, что идея минимальных социальных взносов важна, чтобы повысить социальную защищенность людей, потому что иначе у них возникают проблемы в случае безработицы, так как пособие по безработице ничтожно мало.

Рейрс заявил, что Минблаг полон решимости искать решения, и привел в пример Эстонию, где система минимальных социальных взносов успешно функционирует. В Эстонии за каждого работника, у которого заключен трудовой договор с работодателем, платится конкретный объем социальных взносов, даже если эти люди работают на полставки или неполный рабочий день.

"Еще хочу подчеркнуть, что в Эстонии минимальная зарплата в этом году на 90 евро больше, чем в Латвии: соответственно 470 евро в Эстонии и 380 евро - в Латвии, но уровень безработицы в Эстонии примерно в два раза меньше, чем в Латвии - у нас 8,4%, а в Эстонии - около 4%. В Латвии нередко звучит мнение, что, если значительно повысить минимальную зарплату и усилить социальную защиту работников, работодатели, особенно в регионах, сократят число работающих, люди будут уволены, будет расти безработица. Однако опыт Эстонии показывает, что может быть значительно выше минимальная зарплата и значительно ниже уровень безработицы, чем в Латвии", - сказал министр.

Министерство благосостояния считает, что вопросы социальной защиты населения необходимо решать комплексно. "Были попытки утверждать, что минимальные социальные взносы - это новый налог, но это не новый налог. Это попытка вовлечь в социальные платежи и, следовательно, в систему социальной защиты всех работающих. В Латвии в настоящее время около 900 000 рабочих мест, примерно 600 000 работающих социальные платежи вносят в полном объеме, а 300 000 не платят их в полном объеме. Параллельно с проблемой социальной незащищенности нужно говорить и о справедливости. Например, в дискуссии о здравоохранении приводится аргумент - если уж 300 000 человек не платят социальные взносы в полном объеме, какая речь может идти о повышении ставки социальных взносов? Нужно вначале добиться, чтобы социальные взносы в полном объеме вносили и эти 300 000 человек! Еще надо учитывать и то, что часть упомянутых 300 000 человек, социальные взносы которых платятся с очень незначительных сумм, дополнительно получают плату в конверте, при этом зарплата "в конвертах" может иметь весьма внушительные размеры", - сказал министр.

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