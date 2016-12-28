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Министр: в 2017 году будут реализованы по крайней мере 20 мер из плана по борьбе с теневой экономикой

Ключевые слова министерство экономики

Фото: Egons Zīverts

В 2017 году будут реализованы по крайней мере 20 мер, предусмотренных планом по борьбе с теневой экономикой, заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

"Например, в этом году удалось найти решение для зерновой отрасли, что дало результат. Ранее в отрасли было распространено мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС). Данные позволяют судить, что с 1 июля по сравнению с предыдущим периодом значительно уменьшились возвращаемые суммы НДС - более чем на 10 млн евро. При поддержке Сейма в будущем году будут реализованы более 20 мер плана по борьбе с теневой экономикой, что уменьшит ее долю в таксомоторном бизнесе, строительстве, уменьшит риск мошенничества с НДС. Также будет строже регулироваться оборот наличных", - сказала министр.

Усовершенствована система контроля за отмыванием денег, для кредитных учреждений ужесточены санкции за нарушения в этой сфере. Создана правовая основа для разработки регистра счетов, отметила министр.

По словам Рейзниеце-Озолы, при составлении бюджета 2017 года главными направлениями были борьба с теневой экономикой, более эффективное использование ресурсов, ограничение оптимизации налогов. "Удалось подготовить сбалансированный бюджет без существенных изменений в важнейших налогах. Все налоговые изменения обсуждаются и разрабатываются в тесном сотрудничестве с партнерами правительства", - сказала министр.

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