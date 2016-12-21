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Министерство здравоохранения предлагает ввести налоговые льготы для лечебных учреждений, которые планируют развивать медицинский туризм.

Против этой идеи выступает Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРСЗУ), считая, что она является дискриминационной для других лечебных учреждений и населения страны.

Минздрав подготовил проект закона о содействии развитию медицинского туризма, который предусматривает, что государство будет оказывать поддержку в виде льгот по налогу на недвижимость и подоходному налогу с предприятий для первоначальных инвестиций тех лечебных учреждений, которые уже оказывают услуги медицинского туризма или планируют инвестиции в их развитие. Поддержка будет предназначена и для тех медицинских учреждений, которые до этого еще не работали в сфере медицинского туризма.

Согласно законопроекту, на льготы смогут претендовать лечебные учреждения, которые планируют долгосрочные вложения в развитие услуг медицинского туризма в размере свыше 200 000 евро.

Минздрав предлагает ввести для них льготы по налогу на недвижимость и подоходному налогу с предприятий в размере 80%.

По прогнозам министерства, реализация инвестиционных проектов, связанных с развитием медицинских услуг, привлекательных для иностранных туристов, положительно скажется не только на здравоохранении, но и на всей экономике в целом.

С предложениями Минздрава не согласен ЛПРСЗУ, считая их дискриминационными в отношении тех медицинских учреждений, которые не планируют развивать услуги медицинского туризма.

Профсоюз обращает внимание на то, что медицинские учреждения, которые все силы посвящают лечению жителей Латвии, дополнительной поддержки от государства не получают, хотя предусмотренное в 2017 году финансирование здравоохранения гораздо меньше, чем требуют Европейская комиссия и Всемирная организация здравоохранения.

Кроме того, инвестиции в развитие медицинского туризма будут означать, что эти деньги отнимаются у системы здравоохранения жителей Латвии, которая уже и так достаточна слаба.

Председатель ЛПРСЗУ Валдис Керис расценил предложения Минздрава как намерение сделать жителей Латвии людьми второго сорта. "Такие планы правительства унижают и наших пациентов, и медиков, поэтому вместо поддержки заслуживают осуждения", - сказал руководитель профсоюза.