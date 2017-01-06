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Минздрав: техническое оснащение центра дононов крови соответствует европейскому  (1)

Ключевые слова минздрав | здравоохранение | доноры

Имеющееся техническое оснащение Государственного центра доноров крови для проверки крови на инфекции соответствует европейской практике, заявил агентству ЛЕТА представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

Как ранее сообщил "Неаткарига Рита Авизе" бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич, в связи с подозрением об использовании зараженной гепатитом С донорской крови Министерство здравоохранения должно было подготовить доклад о ситуации, вариантах ее решения и необходимых средствах. Доклад был подготовлен, но новая министр Анда Чакша его не подписала и не передала правительству.

На вопрос о причинах Шнейдерс ответил, что в первой половине минувшего года был разработан проект реорганизации центра, против которого возражали региональные больницы. В результате Минздрав приостановил реформу.

Минздрав в ходе аудита пришел к выводу, что центр донорской крови не полностью изучил ситуацию, выводы не подтвержены актуальными данными, не проведен анализ затрат и тенденций.

Таким образом, доклад и запрос дополнительных средств не были направлены на рассмотрение в правительство, пояснил Шнейдерс.

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