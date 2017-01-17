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МОН: дальнейшая консолидация учебных программ коснется некоторых государственных колледжей

Ключевые слова образование

Фото: liepajniekiem.lv

Дальнейшая консолидация учебных программ коснется отдельных учрежденных государством колледжей - будут рассмотрены возможности их интеграции в вузы, в которых ведутся научные изыскания в соответствующих областях, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве образования и науки (МОН).

В вузах предусмотрено реструктурировать и консолидировать учебные программы, сократив их количество с 900 до 600 и исключив дублирующиеся. МОН указывает, что консолидация повысит качество образования в колледжах и обеспечит соответствие содержания образования развитию науки. Реорганизацию других вузов МОН не планирует.

Что касается реорганизации Латвийской академии педагогики и управления образованием (РАПУО), МОН указывает - оно отвечает целям развития высшего образования и науки, установленным в документах планирования политики Латвии до 2020 года.

С присоединением РАПУО к Латвийскому университету (ЛУ) появится сильный, качественный вуз, считает МОН.

Уже в этом году в инфраструктуру вузов, колледжей и научных учреждений будут сделаны значительные вложения из структурных фондов ЕС. Предпосылкой для этого являются внедрение системы мониторинга за качеством высшего образования и научной деятельности.

Для достижения этих целей сейчас оцениваются и уточняются стратегии вузов, колледжей и научных учреждений, отмечает МОН.

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