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На начало декабря неиспользованными оставались 2,542 млн приватизационных сертификатов  (2)

Ключевые слова сертификаты

Фото: Egons Zīverts

В Латвии на начало декабря на счетах физических и юридических лиц неиспользованными оставались 2,542 млн приватизационных сертификатов, свидетельствуют данные Министерства экономики.

В том числе в собственности физических лиц было 2,24 млн приватизационных сертификатов (2% общего количества выданных сертификатов), из них 102 тыс. компенсационных сертификатов (1,3%).

На счетах юридических лиц было 302 тыс. сертификатов ( 0,3%), в том числе 7000 компенсационных (0,1%).

По сравнению с началом ноября количество сертификатов на счетах физических и юридических лиц сократилось на 1000.

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