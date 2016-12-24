В Латвии на начало декабря на счетах физических и юридических лиц неиспользованными оставались 2,542 млн приватизационных сертификатов, свидетельствуют данные Министерства экономики.
В том числе в собственности физических лиц было 2,24 млн приватизационных сертификатов (2% общего количества выданных сертификатов), из них 102 тыс. компенсационных сертификатов (1,3%).
На счетах юридических лиц было 302 тыс. сертификатов ( 0,3%), в том числе 7000 компенсационных (0,1%).
По сравнению с началом ноября количество сертификатов на счетах физических и юридических лиц сократилось на 1000.
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