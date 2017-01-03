На начало января зарегистрировано 45,411 тыс. плательщиков налога с микропредприятий

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Служба государственных доходов (СГД) и Регистр предприятий в период с 1 сентября 2010 года по 1 января 2017 года получили 83 612 заявлений на получение статуса плательщика налога с микропредприятия.

На начало января этого года зарегистрировано 45 411 плательщиков налога с микропредприятий, число исключенных из регистра плательщиков составляет 35 042.

Как сообщили в отделе общественных отношений СГД, 41 988 заявлений на статус плательщика налога с микропредприятия подали юридические лица, 38 520 - физические лица, 3104 - индивидуальные предприниматели.

Утверждены заявления 40 365 юридических лиц, 37 071 физического лица и 3017 индивидуальных предпринимателей, отклонены 1275 заявлений юридических лиц, 692 физических лиц и 56 индивидуальных предпринимателей.

Начиная с 1 января 2017 года статус плательщика налога с микропредприятия применяется к 299 зарегистрированным плательщикам налога с микропредприятий. 31 декабря 2016 года его утратили 4627 плательщиков налога с микропредприятий.

СГД напоминает, что желающие получить или вернуть статус плательщика налога с микропредприятия с 1 января 2017 года или отказаться от него могут сделать это, подав заявление в СГД до 31 января 2017 года.

Согласно принятым поправкам к закону о налоге с микропредприятий и закону о государственном социальном страховании, в 2017 году ставка налога составляет 15% и 12% для предприятий с оборотом до 7000 евро.

Начиная с 2018 года ставка составит 15% для всех микропредприятий. Также отменены минимальные обязательные социальные взносы для работников.