Ключевые слова инвестиции

На новые политические инициативы в 2018 году доступно 9,6 млн евро, свидетельствует разработанный Минфином проект "Латвийской программы стабильности" на 2017-2020 годы, который рассмотрит сегодня правительство.

Как указал Минфин, по нынешнем прогнозам, фискальное пространство на другие политические инициативы в 2018 году составляет 9,6 млн евро, в 2019 году - 115,7 млн евро, в 2020 году - 293,6 млн евро.

С учетом принятого Кабинетом министров решения по финансированию неотложной помощи и помощи при родах в программе предусмотрено, что в 2018-2020 гг. фискальное пространство будет уменьшено на 8,836 млне евро каждый год.

Чтобы устранить нехватку средств в здравоохранении в 2020 году, когда кончится действие клаузулы о структурной реформе, из доступного фискального пространства 146,7 млн евро будет направлено на финансирование медицины.

Отступление от бюджетного дефицита для реформы здравоохранения составляет 110,8 млн евро, а фискальное влияние налоговой реформы - 204,9 млн евро, рассчитал совет по фискальной дисциплине.