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На перевод культурного наследия ЛНБ в цифровой формат выделено 14 млн. евро

Ключевые слова Замок света

Фото: ir.lv

Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) направило Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ) письмо с призывом подготовить и подать проект оцифровки культурного наследия, который можно реализовать на средства Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), сообщили агентству ЛЕТА в ЦАФД.

Общая сумма финансирования составляет 14 млн евро, из которых 11,9 млн евро предоставит ЕФРР, а 2,1 млн евро выделят из госбюджета.

Цель проекта - перевод в цифровой формат культурного наследия, обеспечив таким образом его доступность для общества. ЛНБ требуется подать проект в ЦАФД до 28 декабря 2018 года.

В целях обеспечений более широкой доступности латвийского культурного наследия в цифровой среде и его сохранности в долгосрочной перспективе, в рамках проекта культурное наследие ЛНБ переведут в цифровой формат и усовершенствуют централизованную открытую информационную систему.

В качестве партнеров в рамках проекта ЛНБ может привлечь Центр информационных систем о культуре, Латвийский национальный архив и Государственную инспекцию по охране памятников культуры.

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