На реализацию 41 проекта сотрудничества Латвии и Литвы выделено 20,86 млн евро

Ключевые слова проекты

В программе трансграничного сотрудничества "Программа Interreg Латвия - Литва на 2014-2020 гг." на реализацию 41 проекта выделено финансирование в размере 20,86 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве охраны среды и регионального развития.

Эти проекты были отобраны из 158 заявленных на первый конкурс, объявленный в 2016 году.

Из 61 проекта, заявленного по первому приоритету программы -"Жизнеспособная и чистая среда" - поддержано 12 проектов, которым выделено в общей сложности 6,34 млн евро. В реализации этих проектов будут сотрудничать латвийские и литовские учреждения охраны среды, пожарные и представители туристической индустрии.

По второму приоритету программы - трудовая занятость и поддержка мобильности рабочей силы - поддержаны 13 проектов сотрудничества, на реализацию которых выделено 7,95 млн еврo. Они будут реализованы в сотрудничестве латвийских и литовских вузов и самоуправлений, организаций поддержки предпринимательства и учебных заведений.

В третьем приоритете программы - "Социальная интеграция как предпосылка территориального развития" - семи проектам выделено 2,51 млн евро. Цель этих проектов - улучшить доступность и эффективность социальных услуг и условия жизни для нуждающихся жителей.

В реализации проектов четвертого приоритета программы - "Улучшенное качество жизни в результате эффективных публичных услуг и хорошего управления" - будут сотрудничать латвийские и литовские самоуправления и службы. Поддержано девять проектов на общую сумму 4,06 млн евро.

Решение о выделении финансирования этим проектам было принято в конце января 2017 года на совещании наблюдательного совета "Программы Interreg Латвия - Литва на 2014-2020 гг." в Литве.

Второй конкурс проектов планируется объявить в конце марта 2017 года.